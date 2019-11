Mariah Carey (49) ist bereit für die Weihnachtszeit! Im November 1994 veröffentlichte sie ihren Hit "All I Want For Christmas Is You" und landete damit weltweit ganz oben in den Charts. Heute ist der Song ein absoluter Klassiker und wird jedes Jahr erneut zu Weihnachten gespielt. Nun feiert die Single ihr 25-jähriges Jubiläum und Mariah verpasst ihren Fans schon jetzt einen winterlichen Ohrwurm.

Auf Instagram veröffentlichte die Diva einen kurzen Clip: Noch immer in ihrem Rock-Chic-Kostüm, das sie bei Heidi Klums (46) Halloween-Party trug, liegt sie im Bett, als plötzlich der Weihnachtsmann anruft. In der nächsten Einstellung trägt Mariah einen Weihnachtspyjama und erinnert Santa: "Es ist an der Zeit." Dann ertönt "All I Want for Christmas Is You". Auf den Tag genau 25 Jahre nach der Veröffentlichung hat sich die 49-Jährige für ihre Fans ein besonderes Schmankerl einfallen lassen: Auf YouTube gibt es bisher unveröffentlichtes Material des Musikvideos zu sehen. Kommentare wie "Wir werden dieses Lied nie vergessen! Niemals!" und "Mein Favorit aller Zeiten" beweisen, dass ihre Follower den Track bis heute lieben.

Das spiegelt sich auch in den Verkaufszahlen wider: Seit seiner Veröffentlichung spielt der Klassiker jährlich über 500.000 US-Dollar ein – und die Faszination scheint noch immer ungebrochen. Seit Weihnachten 2018 ist "All I Want For Christmas Is You" sogar das meist gestreamte Weihnachtslied aller Zeiten auf Spotify.

Mat Hayward / Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Actionpress/ SIPA PRESS Mariah Carey, Sängerin

