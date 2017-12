Mariah Careys (47) Song "All I Want For Christmas Is You" gehört für viele Menschen wohl zum Weihnachtsfest wie für andere der Tannenbaum. In den Radios und auch auf Streaming-Diensten läuft das Lied jedes Jahr zum Fest der Liebe rauf und runter. Jetzt wurde das Geheimnis gelüftet, wie viel die Diva noch mit ihrem Mega-Xmas-Hit verdient.

Laut Daily Mail steckt sich die Sängerin seit der Veröffentlichung 1994 jährlich über 500.000 Dollar für den Klassiker in die Tasche! Dieses Jahr könnte es sogar noch ein wenig mehr sein: "All I Want For Christmas Is You" mauserte sich diese Saison zum meist gestreamten Weihnachtslied aller Zeiten auf Spotify. Unglaublich: Eigentlich sollte der Song damals sogar nur als Teaser-Track für das Album "Merry Christmas" dienen! Mit diesem Erfolg hatte wohl selbst Mariah Carey nicht gerechnet.

Allerdings führt die Queen of Christmas das Ranking damit noch nicht an! Deutlich mehr als Mariah mit ihrem Xmas-Klassiker verdient Slade mit "Merry Xmas Everybody". Rund 670.000 Dollar bringt das Lied jedes Jahr ein. "Last Christmas" von Wham! erspielt immerhin noch rund 400.000 Dollar.

