Spektakuläre und verrückte Kostüme, so weit das Auge reicht! Am Donnerstag feierte Heidi Klum (46) ihre alljährliche legendäre Halloween-Party in New York – und das inzwischen schon zum 20. Mal. Das große Jubiläum, zu dem die Modelmama als schauriger Cyborg auftauchte, zog auch andere Stars an wie ein Magnet. Ob Musiker, Topmodels oder Serienstars: Diese Promis feierten ausgelassen mit Heidi!

An ihre Seite gesellte sich natürlich ihr Mann Tom Kaulitz (30), der als blutiger Astronaut verkleidet war. Er war nicht der einzige Popstar auf dem Grusel-Event. Auch Rapper Ice-T (61) kam rot überströmt! Seine Ehefrau Coco (40) hatte sich offenbar von Madonnas (61) früheren sexy Bühnenkleidern inspirieren lassen. Latino-Sänger Maluma (25) hatte sich in das Phantom der Oper verwandelt. Mariah Carey (49) wurde mit auftoupierter Kunst-Mähne zum Rock-Chic – ein Look, mit dem sie bestens zu Thomas Hayos wildem Style passte.

Seit über zwei Jahrzehnten zählt Heidi schon zur Model-Elite. Kein Wunder, dass sich die Crème de la Crème der Laufsteg-Schönheiten bei ihrer Party die Klinke in die Hand gab! Barbara Palvin (26) hatte sich mit ihrem Freund Dylan Sprouse (27) in ein Anime-Partnerkostüm zum Film "Prinzessin Mononoke" geworfen. Auch Taylor Hill (23) und Martha Hunt (30) waren in Filmfiguren geschlüpft: Komplett grün geschminkt überzeugte Tay als Marvel-Charakter Gamora, während Martha die "Das fünfte Element"-Rolle LeeLoo angenommen hatte. Georgia Fowler (27) brachte für ihren Hollywood-Look à la "Frühstück bei Tiffany" Kaffee und Croissant mit auf den Red Carpet. Anok Yai und Duckie Thot (24) setzten auf Grusel-Glamour – Victoria's Secret-Beauty Elsa Hosk (30) zeigte sich dagegen süß und quietschbunt.

Auch einige Serien-Stars waren auf der Halloween-Fete vertreten. How I Met Your Mother-Darsteller Neil Patrick Harris (46) und sein Ehemann David Burtka (44) hatten sich als Mary-Kate (33) und Ashley Olsen (33) kostümiert. Mit Jonathan Van Ness und Antoni Porowski schauten auch zwei Mitglieder der Queer Eye-Crew vorbei: als flirty Miezekatze und Blockbuster-Zombie.

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum

SplashNews.com Coco Austin und Ice-T auf Heidi Klums Halloween-Party 2019

Getty Images Elsa Hosk und Martha Hunt auf Heidi Klums Halloween-Party im Oktober 2019

Getty Images David Burtka und Neil Patrick Harris auf dem Halloween-Event von Heidi Klum im Oktober 2019

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse als Anime-Figuren bei Heidi Klums Halloween-Party 2019

Getty Images Thomas Hayo auf der Halloween-Feier von Heidi Klum im Oktober 2019

Getty Images Taylor Hill als Comicfigur Gamora auf Heidi Klums Party, Halloween 2019

Getty Images Antoni Porowski (r.) mit Kevin Harrington auf Heidi Klums Halloween-Party 2019

Getty Images Duckie Thot auf Heidi Klums Halloween-Party 2019 in New York

Getty Images Jonathan Van Ness auf der Jubiläums-Halloweenparty von Heidi Klum

Getty Images Sänger Maluma auf Heidi Klums Halloween-Party in New York, Oktober 2019

Getty Images Georgia Fowler auf der Halloween-Feier von Heidi Klum im Oktober 2019

Getty Images Model Anok Yai auf Heidi Klums Jubiläums-Halloweenparty 2019



