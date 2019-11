Diese Frau ist unglaublicher Weise ein gutes halbes Jahrhundert alt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, denn man sieht Verona Pooth (51) ihr Alter absolut nicht an. Sie ist zurzeit derart in Form, dass so manche Jüngere bestimmt neidisch wird. Ihr Mann Franjo Pooth (50) kann sich diesbezüglich gleich doppelt glücklich schätzen, denn auch ihm sieht man sein wahres Alter keineswegs an – und dabei so eine knackige Frau an seiner Seite. Darauf ist Verona auch stolz und präsentiert auf ihrem privaten Profil einer Social-Media-Plattform gerne Bademoden-Schnappschüsse.

In ihrem Mallorca-Urlaub zeigte sich die Brünette leicht bekleidet im knappen Bikini. Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie ein Foto von einer Bootstour, bei der sie einen schwarzen Neckholder-Zweiteiler mit goldenen Ringen an den Schnürungen anhatte. Die Moderatorin grüßte ihre Follower in kesser Pose und notierte dazu die Bildunterschrift: "Ahoi." Offen ist die Moderatorin übrigens nicht nur auf ihren Bildern im Netz, sondern auch in Bezug auf ihre Tricks: Sie spricht ehrlich über Beauty-Eingriffe wie beispielsweise den Kampf gegen Gesichtsfältchen mit Hyaluronsäure.

Verona postete bereits in der Vergangenheit gerne Bilder von sich im Bikini in den sozialen Netzwerken. Ihre Follower sind immer total begeistert von ihrem knackigen Body und überhäufen sie mit Komplimenten. Eine Userin schrieb unter dem Foto von dem Boots-Ausflug: "Ein Abbild von Selbstliebe und ganz viel Disziplin! So ein Vorbild. Hübsche Verona!"

Instagram / verona.pooth Verona Pooth auf Mallorca, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / verona.pooth Verona Pooth, Juni 2019

Anzeige

Instagram / verona.pooth Verona Pooth, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de