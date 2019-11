Sie war früher einer der bekanntesten US-amerikanischen Sportler, wurde später zum Reality-TV-Star und eine der bekanntesten Transgender-Frauen der Welt. Caitlyn Jenner (70) ist Dauergast in den Medien – auch aufgrund ihrer Familie, dem Jenner-Kardashian-Clan. Nun hat Caitlyn, die vor Kurzem ihren 70. Geburtstag feierte, Gerüchten zufolge ein neues Engagement. Man wird sie nämlich in der wohl legendärsten Reality-Show des Fernsehens zu sehen bekommen!

Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, geht Caitlyn nämlich ins Dschungelcamp. Sie soll in der kommenden Staffel der britischen Version von "I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!" zu sehen sein. Die Teilnahme soll die Sendungsmacher so einiges kosten – Caitlyn soll eine Gage von 671.000 Dollar (umgerechnet in etwa 601.000 Euro) dafür erhalten – eine der höchsten Dschungel-Gagen aller Zeiten. "ITV denkt, dass sie eines der besten Signings aller Zeiten ist", zitiert das Magazin eine Quelle. Und weiter: "Sie haben sie jedes Jahr gefragt und jetzt war die Zeit endlich reif."

Ihren 70. Geburtstag feierte Caitlyn im Kreise ihrer Familie. Bei der prominent besetzten Party vertreten: Kylie (22) und Kendall Jenner (24) sowie Kourtney (40) und Kim Kardashian (39). Nur eine Kardashian fehlte: Khloe (35), die Caitlyn aber mit einem Blumenstrauß zum runden Geburtstag gratulierte.

