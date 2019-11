Der Buckingham-Palast in London verfügt insgesamt über 775 Räume. Was sich darin abspielt, wird der Öffentlichkeit aber wohl verborgen bleiben. Wären da nicht gewisse Insider, die hin und wieder gerne mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wer sich schon immer mal gefragt hat, wie viele der Zimmer von Queen Elizabeth II. (93) eigentlich selbst genutzt werden, der bekommt jetzt eine Antwort. Und diese ist durchaus ziemlich überraschend.

Will man Angela Kelly, der Designerin der Outfits der britischen Monarchin, Glauben schenken, so kostet die Queen die Größe ihrer Residenz gar nicht voll aus. Von den 775 Räumen soll sie im Alltag nämlich gerade einmal sechs wirklich benutzen. Hierbei soll es sich um ihr Schlafzimmer, ihr Wohnzimmer, ihr Ankleidezimmer, ihr Bad sowie ein Audienzzimmer und ein Wartezimmer handeln. “Diese Räume sind nicht groß und es gibt Platz für nur wenige kleine Möbel, nur den ein oder anderen Kleiderschrank oder eine Kommode”, so Angela in ihrem Buch The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe.

Wenn es um ihren Wohnraum geht, legt die Queen Angela zufolge besonders viel Wert auf Privatsphäre. Die Modeschöpferin verrät weiter: “Die einzigen Herrschaften, die ich jemals in diesen Räumen gesehen habe, waren der Duke von Edinburgh und andere Mitglieder der Königsfamilie.”

Getty Images Der Buckingham Palace 2010

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth im Buckingham Palace

Anzeige

Getty Images Der Buckingham Palace

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de