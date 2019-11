Eine Hollywood-Schauspielerin macht Discounter-Mode! Oscar-Gewinnerin Halle Berry (53) – bekannt aus zahlreichen Blockbustern – macht jetzt einen Abstecher in die Modewelt. Bisher blieb die Schauspielerin eher wegen Film-Outifts wie hautengen Leder-Catsuits oder knackigen Bikini-Auftritten in den Gedächtnissen, jedoch weniger als Fashion-Ikone. Ihr übliches Terrain für große Auftritte waren meist Film-Sets, Bühnen und rote Teppiche. Jetzt wagt sich Halle in neue Gefilde: Für einen deutschen Discounter designte sie eine Herbst-Winter-Kollektion, die jetzt in die Läden kommt!

"Ich bin von dieser Kollektion begeistert und hoffe, alle Frauen haben genauso viel Spaß beim Tragen wie ich beim Designen," teilte sie dem Presseportal von ALDI SÜD mit. Die US-Schauspielerin kreierte für die deutsche Supermarkt-Kette eine Damenkollektion mit dem Namen "blue Motion by Halle Berry". Sie reicht von verschiedenen Accessoires und saisonalen Kleidungsstücken, über Leggings in Lederoptik, bis hin zu Strickkleidern und eleganten Blusen. Die Schauspielerin betont, dass Mode in ihrem Leben eine große Rolle spielt und dass sie aus diesem Grund eine Kollektion entwerfen wollte, die ihren persönlichen Stil spiegelt.

Halle beschreibt ihre Modeschöpfungen à la Hollywood als lässig und hochwertig. Preislich sind die modischen Kleidungsstücke zwischen 8,99 Euro und 34,99 Euro angesiedelt. Die Modelinie der Neu-Designerin ist ab dem 04. November 2019 bei ALDI SÜD erhältlich.

Getty Images Halle Berry im Februar 2019

Chris Jackson/Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

WENN Halle Berry beim LA Pride Festival in West Hollywood, Juni 2019

