Ist diesmal etwa der Funke übergesprungen? 2019 war Keanu Reeves (55) ja schon einige Male in den Schlagzeilen: Nicht nur wegen seiner Mega-Erfolgsrolle im dritten "John Wick"-Film, sondern auch mit jeder Menge Liebesgerüchten: So wurde ihm eine Romanze mit Set-Kollegin Halle Berry (53) angedichtet, aber auch ein Flirt mit Angelina Jolie (44) nachgesagt. Während beide Fälle aber nie bestätigt werden konnten, fütterte Keanu jetzt die Öffentlichkeit mit klaren Hinweisen auf eine verbindliche Liaison: Der Frauenschwarm zeigte sich kürzlich total vertraut mit seiner Business-Partnerin Alexandra Grant auf dem Red Carpet eines Events!

Es ist nicht das erste Mal, dass der Hollywood-Star und die Künstlerin gemeinsam gesichtet wurden – und dabei so vertraut wirkten. Auf der LACMA-Gala am vergangenen Wochenende legten Keanu und Alexandra aber noch eine Kuschel-Schippe drauf! Die beiden erschienen nicht nur gemeinsam, sie schienen auch die Finger nicht voneinander lassen zu können: Während die Zwei für die Fotografen posierten, hielten sie sich stets fest an den Händen. Und warfen sich immer wieder liebevolle Blicke zu und strahlten bis über beide Ohren.

Ist das einfach nur eine besonders innige Freundschaft – oder doch Liebe? Alexandra und Keanu kennen sich schon seit einigen Jahren, zu ihrem Beziehungsstatus äußern wollten sie sich aber nie. Die Zwei arbeiteten gemeinsam an den Büchern "Ode to Happiness" und "Shadows", für die Keanu die Gedichte schrieb und Alexandra die Illustrationen herausarbeitete. Seither zeigten sie sich immer mal wieder recht eng miteinander bei Restaurant-Besuchen oder Events.

Getty Images Keanu Reeves 2019 in Kalifornien

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves bei der LACMA-Gala 2019

