Für mehr Realität auf Instagram – dafür setzen sich die Influencerinnen Nadine Niebrügge und Kimberly Devlin-Mania (28) im Netz ein. Den beiden Mami-Bloggerinnen geht der Schönheitswahn im Internet gewaltig auf die Nerven, weswegen sie einen Entschluss gefasst haben. Mutig sprechen die Kölnerinnen dieses wichtige Thema an und posten jeweils ein aussagekräftiges Bild mit einer starken Message auf ihren Social-Media-Plattformen. Sie zeigen ihren Followern und der Welt ihren Bauch – und das nur wenige Wochen nach der Schwangerschaft!

Nadine, besser bekannt als Aboutdina, Mutter von zwei Kindern und Kimberly alias Die.Kim, bereits Mutter von vier Kindern, schauen sich auf dem Schnappschuss lächelnd an und halten sich schwesterlich an den Händen. Vor einer herbstlichen Waldszene zeigen sie stolz ihren After-Baby-Body. "Nobodys Perfect", schreibt Dina unter dem Instagram-Post von ihr und Kim. Die frischgebackenen Mamis wollen mit ihrer Aussage in den sozialen Netzwerken für mehr Offenheit und mehr Natürlichkeit sorgen. "Oftmals ist hier mehr Schein als sein. Ich glaube, die Frauen, die nach einer Geburt wieder perfekt aussehen, kann man mit einer Hand abzählen. Aber, das sind wir", gibt sich Nadine entschlossen unter dem gemeinsamen Bild.

Mama Kimberly schreibt unter ihrem Beitrag, dass sie zwar oft Komplimente bekomme, wie gut sie aussieht, dafür dass sie vier Kinder auf die Welt gebracht hat, aber das nur dank Fett-Weg-Hose den Anschein erwecke. Sie gesteht den Usern: "Mein Bindegewebe ist der Horror, ich habe Dehnungsstreifen, mein Bauch schwabbelt, aber es ist mir egal." In den Kommentaren bekommen die jungen Frauen seitdem massenhaft Komplimente und Anerkennung. Lifestyle-Bloggerin Christin Kaeber ist zurzeit selbst in freudiger Erwartung und kommentiert: "Ihr habt nichts zu verbergen, denn ihr seid wundervolle Frauen, die Tolles geleistet haben."

Instagram / aboutdina Nadine Niebrügge und ihre beiden Kinder Luis und Lara

Instagram / die.kim Kimberly Devlin-Mania und ihre Tochter Emma, Oktober 2019

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Netz-Star

