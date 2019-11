Christin Kaeber und ihr Freund Leons durchleben momentan eine besonders aufregende Zeit: Das junge Paar erwartet aktuell seinen ersten Nachwuchs! Noch während ihrer Teilnahme in der Abenteuershow Survivor erfuhr die Polizistin von ihrer Schwangerschaft. Mittlerweile befindet sich die werdende Mama schon in der 24. Schwangerschaftswoche. Im Netz erinnerte sich die Influencerin jetzt an den magischen Moment ihrer ersten Baby-Untersuchung zurück.

"Den Satz 'Das ist der Herzschlag deines Babys' werde ich niemals vergessen", schrieb Christin unter ihrem neuesten Instagram-Post. Für die Schwangere seien das " die magischsten und bedeutsamsten Worte" gewesen, die sie bisher gehört hatte. Nicht nur Christin litt unter den harten Show-Bedingungen – auch ihr Ungeborenes hatte zu kämpfen: Die Hoffnung, den Herzschlag des kleinen Wunders überhaupt hören zu können, sei nur sehr gering gewesen.

Dem werdenden Papa konnte Christin die erfreuliche Baby-Nachricht erst nach ihrer Rückkehr von der Überlebens-Insel mitteilen. In diesem Moment sei ihr Liebster "positiv geschockt" gewesen. Beide seien unheimlich stolz, dass die Ordnungshüterin die dortigen Umstände so gut meisterte.

