Oh, là, là, was für ein wundervoller Auftritt von Ashley Graham (32)! Im August verkündeten das Supermodel und sein Ehemann Justin Ervin die fröhlichen News, nach neun Jahren Ehe den ersten Nachwuchs zu erwarten. Mittlerweile hat Ashley eine beachtliche Babykugel – und die Schwangerschaft steht ihr gut. Immer wieder setzt sie auf Events ihre Körpermitte bestmöglich in Szene. Nun sorgte die brünette Schönheit erneut für einen echten Wow-Moment – und das kurz vor der Geburt!

Am Montag war die 32-Jährige bei den Vogue Fashion Fund Awards in New York zu Gast. Auf dem Red Carpet, der in diesem Fall ausnahmsweise einmal beige war, trug sie ein eng anliegendes, grün schimmerndes Kleid mit Spaghettiträgern, das je nach Lichteinfall in einem Aubergine-Ton leuchtete. Dazu hatte die Laufstegschönheit eine dunkle Clutch, elegante Riemchen-Pumps und silberne Creolen kombiniert. In dem Outfit kam Ashleys Babybauch hervorragend zur Geltung. Voller Stolz hatte sie die Hände auf ihre XL-Kugel gelegt und präsentierte sie den Fotografen.

Die anderen Gäste des Events waren begeistert vom Look der Bald-Mami. Neben Schauspielerin Kat Graham (30) posierte auch Model Helena Christensen mit ihrer Kollegin für einige Erinnerungsfotos. Und die Kinderbuchautorin Eva Chen kommentierte eine gemeinsame Aufnahme mit den Worten: "Leute, Ashley Graham strahlt und sie bringt mich dazu, dass ich wieder ein Kind haben möchte."

Getty Images Ashley Graham bei den Vogue Fashion Fund Awards in New York

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham und Helena Christensen

Anzeige

Getty Images Ashley und Kat Graham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de