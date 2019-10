Heiß, heißer, Ashley Graham (31)! Das Supermodel gab Mitte August überraschend bekannt: Sie und ihr Ehemann Justin Ervin werden nach neun Jahren Ehe zum ersten Mal Eltern. Viel länger hätten sie diese Nachricht wohl auch nicht geheim halten können, schließlich wächst und gedeiht Ashleys Babybauch in vollen Zügen. Mittlerweile scheint es der brünetten Schönheit sogar besonders zu gefallen, ihre Kugel bestmöglich in Szene zu setzen, denn Ashley verpackte sie nun wiederholt megaraffiniert und machte sie so zu einem echten Hingucker!

Die 31-Jährige trug auf der weltweiten Premiere der Serie “The Morning Show” in der David Geffen Hall in New York ein bodenlanges schwarzes Kleid mit Rollkragen und kombinierte dazu elegante Riemchen-Pumps und silberne Creolen. Die Haare trug sie in Form einer lässigen Hochsteckfrisur. In einer Instagram-Story schrieb sie vor der Premiere: “Ich bin so aufgeregt, das Drama zu sehen. Wir werden Jennifer Aniston (50) und Reese Witherspoon (43) unterstützen.”

Ganz offenbar liebt es Ashley, die Aufmerksamkeit auf das baldige Familienmitglied zu lenken. Vor wenigen Tagen präsentierte sie sich, inspiriert von Heidi Klum (46), die das Outfit bereits 2015 trug, ebenfalls als Cartoon-Charakter und Sexbombe Jessica Rabbit. Auf Instagram zeigte sich die Beauty mit roter Perücke, lilafarbenen Handschuhen und passendem Make-up. Der absolute Hingucker war das hautenge, hellrote Lack-Dress, das nicht nur dank heißem Beinschlitz begeisterte, sondern auch die süße Babykugel betonte. Sie kann also nicht nur elegant, sondern auch ultrasexy.

MEGA Ashley Graham bei der Premiere von "The Morning Show" in New York

MEGA Ashley Graham bei der Premiere von "The Morning Show"

Instagram / ashleygraham Ashley Graham und Justin Ervin in ihren Halloween-Kostümen

