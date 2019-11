Felix Sturm (40) plädiert auf unschuldig! Bereits seit April dieses Jahres befindet sich der Profi-Boxer in Untersuchungshaft. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, eine riesige Summe an Steuern hinterzogen zu haben. Seit Montag steht der Familienvater nun in Köln vor Gericht. Während er sich zum Prozessauftakt am Montag noch nicht zu den schwerwiegenden Anschuldigungen geäußert hatte, verteidigt der fünfmalige Weltmeister sich am zweiten Prozesstag sehr entschieden: Felix widerspricht der Anklage.

Nach Bild-Informationen hat der Sportler am heutigen Dienstag erstmals selbst das Wort ergriffen. Er soll behauptet haben, kein Vermögen zu besitzen, sondern lediglich von seinem Ersparten zu leben. Die Schweizer Sportvermarktungsagentur, von der er laut Anklageschrift bis 2017 ein regelmäßiges Gehalt bekommen haben soll, hätte ihre Zahlungen laut seiner Angabe bereits 2015 eingestellt. Eine wichtige Aussage, denn genau auf dieser Grundlage hatte die Staatsanwaltschaft die Anklage wegen insgesamt 5,8 Millionen Euro Steuerhinterziehung erhoben.

Schon gestern hatte sein Verteidiger vor Gericht erklärt, dass der 40-Jährige die besagten Einnahmen niemals erhalten habe. Damit er seine Steuerschulden aus einer früheren Verurteilung abzahlen könne, sei es das oberste Ziel der Anwälte, den Box-Weltmeister aus der Untersuchungshaft freizubekommen. Bis es zu einem Urteil des Richters kommen wird, könnte es allerdings noch einige Zeit dauern. Der letzte von vorerst 23 Verhandlungstagen ist momentan für Februar 2020 geplant.

Getty Images Sportler Felix Sturm

Anzeige

Getty Images Boxer Felix Sturm

Anzeige

ActionPress Felix Sturm bei einem Training in Köln, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de