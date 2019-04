Felix Sturm (40) hat mächtig Ärger am Hals! In den vergangenen Jahren sorgte der Profi-Boxer immer mal wieder für negative Schlagzeilen: Nach einem positiven Dopingbefund 2016 wurde er Ende 2018 angeklagt. Bis heute musste er sich jedoch noch nicht vor Gericht verantworten. Das könnte sich nun ändern – allerdings wegen eines anderen Vergehens. Felix wurde am Freitag in Köln verhaftet! Ihm wird vorgeworfen, Steuern hinterzogen zu haben.

Das berichtet Bild und stützt sich dabei auf BamS-Informationen. In welcher Höhe er Geld am Fiskus vorbeigeschleust haben soll, ist aktuell noch nicht bekannt. Gegen den fünffachen Weltmeister soll allerdings ein Haftbefehl von der Kölner Staatsanwaltschaft vorliegen – ein Polizeisprecher hat die Festnahme auf der Fitness-Messe FIBO bereits bestätigt.

Zuletzt hatte der gebürtige Leverkusener, der mit bürgerlichem Namen Adnan Catic heißt, bei seiner Familie in Bosnien gelebt und war dort für die Behörden nicht erreichbar gewesen. Als der 40-Jährige wieder deutschen Boden unter den Füßen hatte, schritt die Polizei ein.

