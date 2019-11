Der Fall Felix Sturm (40) zieht Kreise! Vor Kurzem wurde der berühmte Boxer auf der Fitnessmesse FIBO in Köln festgenommen. Ihm wird Steuerhinterziehung in Höhe von knapp 6 Millionen Euro vorgeworfen. Der Profisportler widersprach der Anklage zwar und plädierte auf nicht schuldig, aber etwas scheint an den Vorwürfen dran zu sein: Sein Manager wurde in diesem Zusammenhang nämlich bereits verurteilt.

Laut Bild stand Roland Bebak bereits im März dieses Jahres vor Gericht. Dem 57-Jährigen wurde vorgeworfen, rund 310.000 Euro am Fiskus vorbeigeschleust zu haben. Das Kölner Landgericht verurteilte ihn daher: "In seiner Eigenschaft als Manager von Felix Sturm zu zwei Jahren auf Bewährung wegen Steuerhinterziehung in zwölf Fällen", erklärte ein Sprecher. Rechtskräftig ist diese Entscheidung allerdings noch nicht: Bebak ist sich keiner Schuld bewusst und hat deswegen Einspruch eingelegt.

Schmerzlich dürfte der Prozess für den Sportfunktionär trotzdem gewesen sein. Die Steuerfahnder beschlagnahmten nämlich seinen Sportwagen im Wert von 130.000 Euro. Auf den Flitzer wird er bis auf Weiteres verzichten müssen: Der Berufsungsprozeß wird erst nach dem Urteil gegen seinen Box-Schützling erfolgen und das ist frühestens Anfang 2020 zu erwarten.

Getty Images Felix Sturm 2010 in Bonn

Anzeige

Getty Images Sportler Felix Sturm

Anzeige

Getty Images Felix Sturm, Box-Profi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de