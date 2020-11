Felix Sturm (41) kehrt in den Boxring zurück! In den vergangenen Monaten hatte der Profisportler für zahlreiche Negativ-Schlagzeilen gesorgt: Wegen Steuerhinterziehung und eines Verstoßes gegen das Antidopinggesetz wurde der Boxer zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Bereits im Mai dieses Jahres kündigte der fünffache Weltmeister allerdings schon sein Comeback an. Jetzt steht auch fest, wann Felix endlich wieder in den Ring steigt!

Noch in diesem Jahr wird das große Sport-Spektakel stattfinden. Wie Bild berichtete, wurde als vorläufiges Datum für Felix' Kampf der 19. Dezember festgelegt. An diesem Tag wird der 41-Jährige für den Universum-Boxstall in Hamburg im Ring stehen. Gegen wen der gebürtige Leverkusener mit bosnisch-herzegowinischen Wurzeln antreten wird, ist zum bisherigen Zeitpunkt allerdings noch nicht bekannt.

Ob Felix wohl noch genau so fit ist wie in den Hochzeiten seiner Karriere? Der Familienvater könnte offenbar kaum besser vorbereitet sein. "Mit Universum kehre ich zu meinen Wurzeln zurück und bin bereit und fit, wieder an die Weltspitze vorzustoßen", verkündete Felix.

Instagram / felixsturm Felix Sturm, Boxer

Getty Images Felix Sturm im März 2006

Instagram / felixsturm Felix Sturm, Sportler

