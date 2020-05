Felix Sturm (41) will wieder in den Ring steigen. Der fünfmalige Box-Weltmeister machte in den vergangenen Jahren nicht gerade mit seinen Erfolgen Schlagzeilen: Der Sportler habe in den Jahren 2008 bis 2015 Steuern in Höhe von insgesamt 5,8 Millionen Euro hinterzogen. Gerade erst wurde er wegen dieser Straftat zu drei Jahren Haft verurteilt. Die Gefängnisstrafe ist der Boxer noch nicht einmal angetreten, da denkt er schon wieder an sein Karriere-Comeback!

Auf Instagram verriet der 41-Jährige jetzt, dass er schon wieder die Boxhandschuhe angezogen hat – und es ans Training geht. "Auf geht's! Ab Montag geht die Vorbereitung wieder los", erklärte er. Und teilte dazu ein Bild von sich, auf dem er einen Spaziergang macht. Kampfdatum und Gegner stehen offenbar noch nicht fest. Die Details wolle er aber so schnell wie möglich bekannt geben.

Doch was ist denn mit seiner Gefängnisstrafe? Am Mittwoch soll Felix laut Bild gegen sein Urteil in Revision gegangen sein. Sein Fall soll vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe neu verhandelt werden. Nach Angaben seines Anwalts Nils Kröber könne sich die Verhandlung aufgrund der aktuellen Lage noch bis zu einem Jahr verzögern.

