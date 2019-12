Felix Sturm (40) muss vorerst noch hinter Gittern bleiben! Vor einigen Wochen wurde der Profi-Boxer in Köln auf der Fitnessmesse FIBO festgenommen. Der Grund: Er soll Steuern in Höhe von etwa sechs Millionen Euro hinterzogen haben! Seitdem befindet sich der angeklagte Sportler in Untersuchungshaft. Durch Hinterlegung einer Kaution über 300.000 Euro könnte Felix vorerst wieder auf freien Fuß kommen – aber jetzt muss er über das Wochenende doch noch im Gefängnis bleiben!

Wie Bild berichtet, wurde die hohe Summe bis Freitag noch nicht hinterlegt. Jan F. Orth, der Sprecher des Landgerichts, erklärte in dem Zusammenhang: "Felix Sturm wird das Wochenende deshalb noch in der JVA verbringen." Ob der 40-Jährige es schafft vor den Weihnachtstagen – zumindest vorläufig – wieder ein freier Mann zu sein?

Offenbar fehlt aber nicht bloß die Kaution. Auch mit Felix' bosnischem Reisepass soll es Probleme geben. Sein Anwalt Nils Kröber erklärte, dass das Dokument noch nicht vorläge – er war aber guter Dinge, dass sich das Problem bald regeln würde: "Leider ist der Pass noch nicht in Köln angekommen, wird aber im Laufe des Tages erwartet. Wir gehen weiterhin davon aus, dass Felix Sturm noch vor Weihnachten aus der Untersuchungshaft entlassen werden wird."

Getty Images Felix Sturm im Mai 2014

Schmidt, Norbert / ActionPress Felix Sturm beim einem Kampf, 2016

imagebroker.com / ActionPress Felix Sturm bei einem Kampf in Stuttgart

