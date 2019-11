Anne Wünsche (28) hat seit einiger Zeit mit Haarproblemen zu kämpfen – genauer gesagt mit Haarausfall. Immer wieder beklagte sie via Social Media ihr Leid. So scheint sie immer mehr Büschel zu verlieren. Doch die zweifache Mama lässt sich davon nicht unterkriegen und ist auch bereit in Beauty-Dingen hier und da mal nachhelfen zu lassen. So gab es für Anne nun auch ein Mähnen-Tuning.

Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat sich nämlich nun Extensions gegönnt. Auf Instagram teilte die 28-Jährige in einem Bildbeitrag das Ergebnis der Haarverlängerung. "Endlich wieder lange Haare. Ich bin so glücklich über das Ergebnis! Man fühlt sich gleich ganz anders... Wahnsinn, was Haare ausmachen", schrieb die Berlinerin unter dem Post. Ihre Fans feiern den neuen Look. "Du siehst wunderschön aus" oder "Steht dir mega" lauteten nur zwei der Kommentare, die den allgemeinen Tonus treffen.

In ihrer Instagram-Story verriet Anne jüngst, wie ihr zukünftiger Verlobter um ihre Hand anhalten soll. "Mir fällt gerade der Antrag von Shades of Grey ein, wo sie in den Raum geführt wird und es ist alles voller Blumen und zum Schluss gibt es ein Feuerwerk", so der Netz-Star. Ob es wohl ihr aktueller Freund Karim ist, der diesen Schritt gehen wird.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Schauspielerin

