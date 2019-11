Ein Nullachtfünfzehn-Antrag kommt für Anne Wünsche (28) definitiv nicht in die Tüte! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin war bereits einmal verlobt: 2016 stellte ihr Ex-Partner Henning Merten der zweifachen Mutter auf einem Event die Frage aller Fragen. Mittlerweile sind die beiden bekanntlich getrennt, ohne den Bund fürs Leben geschlossen zu haben. Hat Anne jetzt überhaupt noch Lust aufs Heiraten? So viel sei schon mal verraten – Annes Zukünftiger muss sich definitiv etwas einfallen lassen!

In ihrer Instagram-Story hat die Community die Möglichkeit, die Influencerin so richtig zu löchern. Und das lassen sich die Follower natürlich nicht zweimal sagen. So will ein User wissen, wie für die 28-Jährige der perfekte Antrag aussieht. "Ich weiß nicht mal, ob ich heiraten will, aber wenn, dann sollte der Antrag richtig schön romantisch sein. Also der Mann sollte sich richtig viel Mühe geben. Ihr wisst, was ich meine, so wie im Film", erklärt die Neu-Berlinerin. Und plötzlich kommt sie ins Schwärmen, denn sie hat bereits eine legendäre Filmszene im Kopf...

"Mir fällt gerade der Antrag von 'Shades of Grey' ein, wo sie in den Raum geführt wird und es ist alles voller Blumen und zum Schluss gibt es ein Feuerwerk", schmachtet Anne drauf los. Trotzdem steht sie dem Thema Hochzeit auch etwas skeptisch gegenüber: "Man fragt sich dann halt, willst du wirklich heiraten oder willst du nur wegen diesem einen Tag heiraten, der so traumhaft schön ist, an dem du dich dann so fühlst wie eine Prinzessin?"

