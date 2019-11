Diese Die Höhle der Löwen-Kandidatin war nicht alleine auf der Bühne! In der Folge am Dienstag versucht Anna Elisabeth Segovia bei den Investoren der Start-up-Show ihr Glück. Die 32-Jährige stellt ihr Produkt Guatavita Panela vor – ein Zuckerrohrsaft aus dem Hochland der kolumbianischen Anden, der als natürliches Süßungsmittel genutzt werden kann. Doch was in der Episode verschwiegen wird: Anna erwartete während ihres Auftritts ein Kind!

Gegenüber Bild verrät die Frankfurterin jetzt im Nachhinein: "Während der Aufzeichnung war ich im vierten Monat schwanger. Mittlerweile ist meine Tochter zwei Monate alt." Als Mutter stellt ihr berufliches Projekt eine echte Herausforderung für sie dar: "Das Programm ist sportlich, mit einem Neugeborenen ein Unternehmen hochzuziehen. Zum Glück habe ich viel Hilfe von meiner Familie und von Freunden und ich bin froh, dass mein Mann so viel übernehmen kann", offenbart die Unternehmerin.

Seit nun drei Jahren ist sie dabei, ihre Idee in die Tat umzusetzen, deren Verwirklichung durch Investoren weiter vorangetrieben werden soll. Doch was ist das Besondere an dem Lebensmittel? "Panela gibt es in Deutschland noch nicht. Warum sollen wir weiter Industriezucker konsumieren, wenn es eine natur-belassenere Alternative gibt, mit Mineralien und Vitaminen aus der Zuckerrohrpflanze?", erklärt die Mama.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Das Investoren-Team von "Die Höhle der Löwen"

Getty Images Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams und Nils Glagau bei "Die Höhle der Löwen"

