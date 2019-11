Die Höhle der Löwen-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Heute Abend läuft schon wieder die vorletzte Episode der erfolgreichen Tüftlershow für dieses Jahr! Die Zuschauer und auch die Löwen haben in dieser Staffel wieder etliche kreative Produkte zu Gesicht bekommen – man würde meinen, langsam gehen den Gründern die Ideen aus. Doch weit gefehlt: Auch heute warten wieder spannende Pitches auf die Investoren!

Die alten Schulfreunde Michael Gebhardt und Erik Renk wollen Müsli noch gesünder machen! Ihr Keimster-Frühstückssnack besteht ausschließlich aus gekeimten Getreidesorten – dadurch soll das Getreide zum wahren Nährstoffwunder werden und besser verdaulich sein als konventionelle ungekeimte Müslis. Ob Georg Kofler (62) und Co. sich dafür begeistern werden? Michael und Erik bieten 15 Prozent ihrer Firmenanteile an und fordern im Gegenzug ein Investment von 300.000 Euro.

Auch Anna Elisabeth Segovia will den Food-Bereich revolutionieren. Die Kolumbianierin möchte ihren DE CAÑA – PANELA nun auch nach Deutschland bringen – dabei handelt es sich um eine feine Zuckerrohrspezialität, die Getränke und Speisen mit seiner natürlichen Karamellnote verfeinern soll. Sollte ein Löwe in das süße Wunder investieren wollen, muss er 200.000 Euro locker machen, bekommt dafür aber auch stolze 25 Prozent der Firmenanteile.

Das Ehepaar Jennifer und Philipp Rathgeber hat eine echte Marktlücke gefunden. Denn Ölziehen für die Gesundheit ist zwar längst kein Geheimnis mehr, war aber geschmacklich bisher kein Genuss. Ihre ätherischen ELIXR-Öle hingegen sollen sogar richtig gut schmecken! Ob Judith Williams (47) und Kollegen das auch so sehen werden? Das Investment wäre immerhin ein richtiges Schnäppchen: Jennifer und Philipp wollen 75.000 Euro für 20 Prozent ihrer Anteile.

Sebastian Stahl ist Vater – und weiß aus Erfahrung nur zu gut, wie es ist, nachts aufstehen müssen, um den Schnuller suchen, um das schreiende Kind wieder zu beruhigen. Deswegen hat er sich die Binkybox ausgedacht, den ersten Schnullerspender weltweit. Klingt eigentlich nach dem perfekten Produkt für Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl (65)! Ob sie auch zuschlagen wird? Sebastian bietet 17 Prozent der Firmenanteile für ein Investment von 75.000 Euro.

Die Geschwister Jaqueline Burkhardt und Simon Burkhardt wagen einen besonders mutigen Schritt: Sie bringen eine Ratte mit in die Löwenhöhle! Der kleine Nager soll no rats on board präsentieren, einen innovativen Rattenstopp, der verhindern soll, dass sich unliebsame blinde Passagiere per Tau auf Schiffe einschleichen. Denn bis heute sei es für Schiffsleute kompliziert, ihre Leinen rattensicher zu machen. Für ihre Erfindung brauchen Jaqueline und Simon noch ein Investment von 150.000 Euro und bieten dafür 15 Prozent ihrer Anteile an.

Instagram / keimstermuesli Keimster-Gründer Michael Gebhardt

TV NOW / Bernd-Michael Maurer Die Investoren bei "Die Höhle der Löwen" 2019

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams und Nils Glagau bei "Die Höhle der Löwen"

Chris Emil Janßen / ActionPress Dagmar Wöhrl aus "Die Höhle der Löwen"

Instagram / noratsonboard Jaqueline Burkhardt von no rats on board

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel



