Seit Staffel vier ist Dagmar Wöhrl (65) inzwischen Teil der erfolgreichen Tüftlershow Die Höhle der Löwen. Unter den anderen Investoren sticht die Familienunternehmerin vor allem mit ihrem großen Herzen hervor – sie hat stets nette Worte für die Gründer übrig, baut sie selbst nach versemmelten Pitches wieder auf. Doch natürlich geht es für die 65-Jährige in der Show vorwiegend ums Geschäft! Welcher war bisher eigentlich Dagmars erfolgreichster Deal?

Promiflash traf die ehemalige Miss Germany beim Pressetag zur aktuellen Staffel und hat mal nachgehakt! "Man freut sich über jeden Gründer, der sehr, sehr erfolgreich ist. Aber ich freue mich besonders, dass ich mich in der letzten Staffel an Waterdrop beteiligt habe", verriet die studierte Rechtsanwältin. "Allein in einem Jahr 20 Millionen Umsatz gemacht zu haben, nächstes Jahr werden es 50 Millionen – das ist eine tolle Erfolgsgeschichte! Sogar, glaube ich, die erfolgreichste, die je in der 'Höhle der Löwen' war!", betonte Dagmar weiter. Und es kommt sogar noch besser: "Sie haben jetzt schon eine Firmenbewertung von 80 Millionen."

Dagmar hatte damals den kühnen Schritt gewagt und stolze 500.000 Euro in Waterdrop investiert – dieses Risiko dürfte sich bei zehn Prozent der Firmenanteile inzwischen mächtig für sie rentiert haben. Bei dem Produkt handelt es sich um Brausetabletten auf Basis von echten Früchten, die einfaches Wasser in ein schmackhaftes Getränk verwandeln sollen – ohne die Zugabe von Kalorien.

