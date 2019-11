Zwischen diesem Ex-Paar herrscht anscheinend doch eitel Sonnenschein! Vor wenigen Tagen sorgte Caitlyn Jenners (70) Geburtstagspost für Aufsehen: Fast alle Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans waren zu ihrem 70. Geburtstag gekommen – bis auf Ex-Frau Kris und Stieftochter Khloe (35). Zumindest bei dem Transgender-Star und seiner einstigen Ehefrau scheint es dennoch keinen Rosenkrieg zu geben. Denn zu Kris' 64. Ehrentag nur wenige Tage darauf gratuliert ihr Caitlyn total liebevoll!

Auf Instagram teilte das Spot-Ass am 5. November ein zuckersüßes Bild, auf dem sich Kris und Caitlyn in den Armen liegen. Zu dem Schnappschuss verfasste das Elternteil von Kendall (24) und Kylie (22) auch liebe Grußworte: "Alles Liebe zum Geburtstag an diese wundervolle Frau. Was für eine tolle Mutter und Geschäftsfrau du bist. Hab dich lieb", schrieb die 70-Jährige dazu. Von den gemeinsamen Töchtern regnete es unter dem Post zahlreiche Herz-Emojis.

Kris und Caitlyn, die sich zu Beginn der Beziehung noch nicht als Trans-Frau geoutet hatte, heirateten 1991. 22 Jahre später trennte sich das Paar schließlich – 2015 wurden die beiden dann auch offiziell geschieden. Kris ist seitdem glücklich an der Seite von Business-Mogul Corey Gamble (38). Caitlyn zeigt sich turtelnd mit Model Sophia Hutchins.

Getty Images Caitlyn Jenner, Reality-TV-Star und Sport-Ass

Getty Images Kris Jenner, TV-Star

Getty Images Sophia Hutchins und Caitlyn Jenner

