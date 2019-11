Der 22-jährige Influencer Freddie Bentley spaltet mit seiner Meinung die Netzgemeinde! Der Webstar, der seine über 100.000 Follower jeden Tag mit stylischen Schnappschüssen und Einblicken in sein Privatleben versorgt, tritt auch längst im Fernsehen auf. In einer TV-Show hat er nun mächtig polarisiert: Bei einer Diskussion vertrat der Brite den Standpunkt, dass Unterricht über den Zweiten Weltkrieg die psychische Gesundheit der Schüler beeinträchtige!

Vor wenigen Tagen äußerte sich Freddie bei Good Morning Britain zu der Debatte, ob die heutige Generation über den Krieg zwischen 1939 und 1945 aufgeklärt werden sollte. "Ich denke nicht, dass es an so junge Kinder herangetragen werden sollte. Es ist nicht gut für ihre seelische Verfassung zu wissen, wie viele Menschen damals gestorben sind", meinte der Ex-"The Cirle"-Kandidat. Er wolle damit aber auf keinen Fall respektlos wirken und wisse von den schrecklichen Ereignissen: "Ich erinnere mich daran, als ich es gelernt habe und mir dachte: Oh mein Gott, das ist so heftig."

Die Reaktionen auf Freddies Statement sind enorm – er findet keinerlei Unterstützung: "Ich tobe! Was ist mit der psychischen Gesundheit der Soldaten, die für unsere Freiheit gekämpft haben? Hab verdammt noch mal Respekt!", wütet ein User auf Instagram. Auch ein anderer Follower kann sich einen Kommentar nicht verkneifen: "Den Krieg zu lehren ist wichtig, damit wir aus unseren Fehlern lernen. Kinder davor zu schützen, macht sie schwach und sie lernen so nicht, mit Problemen umzugehen."

Instagram / freddiebentleyofficial Freddie Bentley, Webstar

Instagram / freddiebentleyofficial Influencer Freddie Bentley

Instagram / freddiebentleyofficial Freddie Bentley September 2019

