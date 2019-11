Seit einem Monat flimmert Bachelor in Paradise wieder über die deutschen TV-Mattscheiben. Übrig gebliebene Singles aus den Kuppel-Formaten Der Bachelor und Die Bachelorette suchen im Paradies erneut nach der ganz großen Liebe. Doch jetzt sickern schon die ersten interessanten Details zum Finale raus – was eigentlich erst in etwa fünf Wochen ausgestrahlt wird. Angeblich sollen diese drei Paare die Resterampe-Kuppelshow gewinnen!

+++Achtung, Spoiler!+++

Derzeit sind noch 23 flirtwillige Frauen und Männer auf der Liebesinsel – doch Bild berichtet jetzt schon, welche Paare als Sieger aus der Show gehen. Was für viele keine Überraschung sein dürfte, ist, dass Carina Spack und Serkan Yavuz (26) die Insel angeblich als Turtelduo verlassen. Promiflash lagen bereits vor wenigen Wochen erste Pärchenbeweise vor. Als weiteres Liebespaar sollen Christina Graß (31) und Marco Cerullo (30) aus dem Format gehen.

Das dritte Pärchen, was laut dem Portal Hand in Hand die Sendung verlässt, besteht aus Natalie Stommel und Michael Bauer (28). Supporter dürften schon seit Folge vier ahnen, dass es bei den beiden einfach gefunkt hat. Zusammen verbrachten die zwei bereits eine romantische Nacht in einem Bett.

Promiflash Collage: Serkan Yavuz und Carina Spack 2019 auf der Walhalla in Donaustauf

TVNOW Christina Graß, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

TVNOW "Bachelor in Paradise"-Kandidat Michi Bauer

