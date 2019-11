RTL ermöglicht es dieses Jahr 33 Singles in dem Dating-Format Bachelor in Paradise die große Liebe zu finden. Und schon in den ersten Folgen zeichnet sich ab, dass es bei den ehemaligen Rosen-Anwärtern und Anwärterinnen durchaus einiges an Flirt-Potenzial gibt. Bei Serkan Yavuz (26) und Carina Spack scheint der Liebespfeil jedenfalls ins Schwarze getroffen zu haben: Die Blondine wurde schon bei dem Studenten in Regensburg gesichtet. Jetzt sind Promiflash die ersten Bilder eines Dates zugespielt worden.

Die besagten Aufnahmen zeigen den Ex-Gerda Lewis (26)-Bezirzer und die Paradies-Wiederholerin auf der Walhalla in Donaustauf. Dieses Denkmal befindet sich ganz in der Nähe von Serkans oberpfälzischer Heimat. Auf dem Foto ist der Bachelorette-Veteran entspannt auf einer Treppe sitzend zu sehen, während seine vermeintliche Date-Partnerin Carina freudig zu ihm hochstakst. Scheint ganz so, als seien die beiden auch nach Ende der Dreharbeiten ein Paar. Auf dem Instagram-Profil von Serkan findet man sogar noch weitere Walhalla-Fotos in demselben Outfit. Ob die wohl Carina von ihm gemacht hat?

Eine, die zwar nicht bei "Bachelor in Paradise", dafür aber kurz nach ihrem Ausscheiden die große Liebe gefunden hat, ist Julia Prokopy (24). Seit gut einem Monat ist die Flugbegleiterin die neue Frau an der Seite von Männermodel Nico Schwanz (41).

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz 2019 auf der Walhalla in Donaustauf

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz 2019 auf der Walhalla in Donaustauf

Anzeige

Instagram / carina_spack Carina Spack, Reality-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de