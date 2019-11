Frauke Ludowig (55) lässt das Make-up gerne weg! Seit den 90er Jahren ist die Moderatorin aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Regelmäßig führt die Blondine durch Formate wie Exclusiv oder diverse After-Show-Talks. Dabei ist sie selbstverständlich stets wie aus dem Ei gepellt – gestylte Haare, ein schickes Outfit und ein makellos geschminktes Gesicht gehören zur Tagesordnung. Doch dass Frauke überhaupt kein Problem damit hat, sich ohne Komplett-Styling zu zeigen, bewies sie jetzt erneut mit einem Posting.

Auf Instagram teilte Frauke nun mehrere Bilder, die sie privat zeigen. Mal sitzt sie mit einem Kaffee auf einem Balkon, mal spitzt sie in einer Nahaufnahme die Lippen und fasst sich in die Haare. Was dabei auffällt? Frauke strahlt auf den Fotos völlig ungeschminkt in die Kamera. In ihrem Post schrieb sie: "Happy Dienstag! Ich wünsche euch einen super Tag!"

Es ist nicht das erste Mal, dass Frauke für Social-Media-Beiträge auf Mascara und Co. verzichtet. Kein Wunder – schließlich ist das auch ihr Lieblingslook abseits der Kameras. Im Interview mit Bunte verriet sie einst: "Ich schminke mich privat überhaupt nicht, steige so auch in den Flieger oder gehe so bei RTL in die Kantine."

