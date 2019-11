Das hätte selbst Jochen Schropp (40) nicht erwartet! Bei Promi Big Brother konnte der Moderator verfolgen, wie sich die Kandidaten Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26) ineinander verguckten und nach der Show ihrer jungen Liebe eine Chance geben wollten. Doch bereits nach wenigen Wochen ging die Beziehung der beiden in die Brüche. Während die Laiendarstellerin davon ausgeht, dass ihr Ex sie nur benutzt hat, um mediale Aufmerksamkeit zu erregen, soll beim Muckimann letztendlich einfach der Funke nicht übergesprungen sein. Doch was sagt eigentlich der Moderator der Reality-Show zum plötzlichen Liebes-Aus von Tobine?

"Na ja, ich hätte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass da so böse Worte gegeneinander fallen – also das tut mir natürlich leid!", erklärte der 40-Jährige im Interview mit Promiflash beim Pre-Launch-Event von Giambattista Valli x H&M in Berlin. Er nehme an, dass Janine von ihrem Verflossenen einfach enttäuscht sei und ihr Herz gebrochen wurde. "Ich glaube, wenn man von außen als Zuschauer geguckt hat, hat man immer gemerkt, dass sie investierter ist als Tobi", führte der Schauspieler fort. Er findet es jedoch schön, dass der Ex-Love Island-Teilnehmer nach wie vor noch liebe Worte für die ehemalige Köln 50667-Darstellerin übrig habe.

Doch schenkt Jochen den Aussagen von einem der beiden mehr Glauben? Schließlich ist sich Janine sicher, dass der 26-Jährige ein Techtelmechtel mit seiner Ex-Partnerin gehabt und ihr seine Gefühle einfach nur vorgegaukelt hat. Diese Vorwürfe würden laut Tobi nicht der Wahrheit entsprechen. Doch der Fernsehpreisträger bleibt neutral und möchte sich auf keine von beiden Seiten schlagen, da er als Moderator und Außenstehender nicht wirklich viel dazu sagen könne.

