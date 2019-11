Tobias Wegener (26) spricht über die Trennung von Janine Pink (32)! Der ehemalige Love Island-Kandidat und die Laiendarstellerin sorgten in den vergangenen Wochen für ordentlich Wirbel: Nachdem ihre Beziehung kurz nach ihrer Zeit bei Promi Big Brother in die Brüche gegangen war, rechnete Janine öffentlich mit ihrem Ex ab. Währenddessen hielt sich der 26-Jährige größtenteils bedeckt – bis jetzt: Tobi erklärt nun, wie es zu dem Liebes-Aus kam.

Im Interview mit dem SAT.1-Frühstücksfernsehen offenbart der Influencer, warum er anfing, an ihrer Romanze zu zweifeln: "Im Urlaub, da haben mich viele Kleinigkeiten zum Nachdenken gebracht, dass das nicht so harmoniert und auf Dauer nicht funktioniert. Ich selber muss mir gefallen und nicht anderen." Als ihm das klar geworden sei, habe er ehrlich sein wollen und habe das Gespräch mit dem Ex-Köln 50667-Star gesucht. "Ich habe zu ihr gesagt: Es tut mir leid, ich kann dir nicht das geben, was du vielleicht erwartest", schildert der Muckimann.

Nach dem Urlaub habe auch Janine realisiert, dass sie als Paar keine Zukunft hätten: "War mir klar, als er mich nach Hause geschickt hat am Sonntagabend: 'Ich glaube, es wäre besser, wenn du nach Hause fährst jetzt.' Nach der Landung sollte ich dann direkt nach Hause fliegen", offenbarte sie im Oktober.

Christoph Hardt/Future Image/ActionPress Tobias Wegener bei der ETL Sportnacht 2019

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener und Janine Pink, 2019

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Reality-TV-Star

