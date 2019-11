Mit ihrem Mann Ben und den beiden gemeinsamen Kindern Sophie und Noah zählt Karo Kauer zu den beliebtesten Familien innerhalb der sozialen Medien. Die Influencerin gibt dort nicht nur Fashion-Tipps, sondern bietet auch einen Einblick in ihr Leben als Mama und Ehefrau. Aber wie begann dieser Lebensabschnitt eigentlich? Mit Promiflash sprach Karo nun offen über den Beginn ihrer Liaison mit Ben – so lernten sich die beiden kennen!

Seit Mai 2015 sind die Stuttgarter miteinander verheiratet. Kennengelernt hatte sich das Duo allerdings schon drei Jahre zuvor – und zwar ganz klassisch in einem Club, wie Karo Promiflash verriet. Sie hätten sich damals bereits vom Sehen gekannt, seien ins Quatschen gekommen und hätten Nummern ausgetauscht. "Einige Wochen später gab es das erste offizielle Date und danach ging alles Schlag auf Schlag und ich bin gefühlt direkt bei ihm eingezogen", erinnerte sich die Bloggerin.

In Bezug auf Ben und ihre beiden Kinder bietet Karo immer wieder Einblicke auf ihrem Account. Dass sie den Nachwuchs auch von vorne zeigt, war eine ganz bewusste Entscheidung: "Wir haben das gemeinsam entschieden, weil die Kids eben zu unserem Leben dazugehören, haben aber genaue Regeln und Prinzipien, was gepostet und was definitiv nicht gezeigt werden darf."

Instagram / karokauer Karo Kauer im November 2019

Instagram / karokauer Karo und Ben Kauer

Instagram / karokauer Karo Kauer mit ihren Kindern Sophie und Noah

