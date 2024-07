"Rückzugsort für meine Kids": Karo Kauer zeigt ihr Traumhaus

Karo Kauer ist eine erfolgreiche Influencerin und Familienmama. In der Corona-Pandemie begann sie, für sich und ihre Familie ein Traumhaus zu bauen – vier Jahre später ist es endlich fertig und Karo präsentiert stolz die heiligen Hallen. "Mein größtes Highlight ist, dass ich jetzt so einen schönen Rückzugsort für meine Kids geschaffen habe. Außerdem liebe ich das bodentiefe Fenster im Wohnzimmer. Der Blick ins Tal bringt mich zur Ruhe", schwärmt Karo im Interview mit dem Magazin Couch. Der Weg dahin sei alles andere als einfach gewesen: "Ich musste alle wichtigen Entscheidungen allein fällen. Damit war ich, ehrlich gesagt, ab und zu etwas überfordert."

Neben ihrem Hausbau hat Karo noch einen Grund zur Freude: Sie feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Social-Media-Bestehen. In all den Jahren hat sich die 33-Jährige ein großes Unternehmen aufgebaut, bei dem sie Unterstützung von rund 70 Mitarbeitern bekommt. Einen Ausgleich zum stressigen Arbeitsleben findet sie mit ihren Kindern: "Ich mache es mir mit den Kids zu Hause gemütlich und spiele mit ihnen Karten oder Brettspiele. Da geht es nicht um Karo, ums Modelabel, die Öffentlichkeit oder Luxus. Da geht es nur um uns drei."

Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Ben Kauer hat Karo zwei Kinder – Töchterchen Sophie und Sohnemann Noah. Eigentlich schien die Ehe der beiden eine echte Bilderbuchbeziehung zu sein, doch 2020 trennte sich das einstige Paar ganz überraschend: Kurz vor Weihnachten gaben sie ihr Liebes-Aus bekannt. Rund ein Jahr später schien Karo wieder bereit für einen neuen Partner zu sein, wie sie in einer Instagram-Fragerunde verriet: "Denke, ich bin angekommen und bereit für was Neues!"

Anzeige Anzeige

Instagram / karokauer Karo Kauer, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / karokauer Karo Kauer und ihre Kinder Sophie und Noah

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass der Hausbau vier Jahre dauert? Ja, man baut ja nicht alle Tage ein Haus. Nee, ich dachte, das geht viel schneller! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de