Am 15. November können sich Eiskunstlauffreunde wieder auf neue Folgen von Dancing on Ice freuen. Zehn deutsche Promis – unter anderem Nadine Klein (34) oder Peer Kusmagk (44) – wagen sich aufs Eis und wollen mit Pirouetten und Hebefiguren überzeugen. Ein Kandidat, den wohl zahlreiche Fans beim aktuellen Cast vermissen werden, ist Timur Bartels (24): Der Club der roten Bänder-Star wäre in der vergangenen Ausgabe eigentlich schon im Halbfinale gewesen, beendete aber nach einem privaten Trauerfall seine Teilnahme. Jetzt verriet Timur Promiflash, warum er nicht zu "Dancing on Ice" zurückkehren wird!

Promiflash traf den Schauspieler bei den GQ Men of the Year 2019 Awards in Berlin – und der Synchronsprecher machte deutlich, weshalb er sich gegen eine Rückkehr zur Show entschieden hat: "Na ja, das geht ja eigentlich gar nicht, denn ich kann ja jetzt schon Eiskunstlaufen. Deswegen, wenn ich es jetzt nicht könnte, würde ich es auf jeden Fall noch mal machen. Ich kann ja jetzt schon Eiskunstlaufen, das wäre total unfair den anderen Leuten gegenüber", stellte er klar.

Timur freut sich jedoch schon jetzt darauf, als Zuschauer das Format zu verfolgen. Und eine Favoritin hat der Blondschopf auch: "Lina, sie ist meine Favoritin. Sie hat auch einen guten Partner auf jeden Fall." Die einstige Bibi & Tina-Darstellerin Lina Larissa Strahl (21) wird mit Profi Joti Polizoakis (24) auf der Eisfläche glänzen.

Getty Images Timur Bartels (rechts) mit Amani Fancy bei "Dancing on Ice" im Januar 2019

Getty Images Schauspieler Timur Bartels bei "Dancing on Ice"

Instagram / _lina_official_ Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis

