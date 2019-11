Evanthia Benetatou (27) schwebt offenbar so richtig auf Wolke sieben! Anfangs des Jahres versuchte die Beauty ihr Glück in der Kuppelshow Der Bachelor, doch Rosenkavalier Andrej Mangold (32) entschied sich im Finale gegen sie – und für ihre Konkurrentin Jennifer Lange (26). Inzwischen ist Eva aber vergeben: Seit ein paar Monaten ist sie mit Chris Stenz zusammen – und die beiden meinen es offenbar ganz schön ernst miteinander! Im Netz widmete die 27-Jährige ihrem Partner jetzt eine rührende Liebeserklärung.

Via Instagram teilte die temperamentvolle Düsseldorferin zwei hübsche Pärchenfotos von sich und Chris – die zwei Turteltauben strahlen auf den Bildern bis über beide Ohren. "Ich habe mein Paradies auf Erden gefunden und das ist egal wo, egal wann, egal wie – solange ich Hand in Hand mit dir durch das Leben gehe und du an meiner Seite bist", schrieb Eva darunter und enthüllte anschließend noch ein paar Spitznamen für den Sonnyboy: "Mein Sonnenschein, mein Engel, mein Ein und Alles!", beendete sie ihre Botschaft.

Unter dem Beitrag sammelten sich bereits etliche Glückwünsche an das glückliche Paar. "Ihr passt so gut zusammen!", schwärmte eine Userin in den Kommentaren. Der Meinung ist wohl auch Bachelor in Paradise-Kandidat Rafi Rachek (29): Er kommentierte den Post mit einem Herz-Emoji.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Freund Chris

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou mit ihrem Freund Chris

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit Freund Chris, Oktoberfest 2019

