Anfang des Jahres ging Evanthia Benetatou (27) noch bei Der Bachelor auf Liebessuche. Aber im Finale der Kuppelshow entschied sich Andrej Mangold (32) doch für Jennifer Lange (26) und die gebürtige Griechin ging leer aus. Allerdings musste die Düsseldorferin nicht lange Trübsal blasen. Seit ein paar Monaten hat sie einen festen Partner an ihrer Seite – und Chris Stenz könnte schon bald der Vater ihrer Kinder werden.

Im Interview mit RTL offenbarte die Flugbegleiterin nun, wie es um die Pläne des Paares steht. An erster Stelle stehe erst einmal ihr Umzug. "Er wohnt eigentlich theoretisch schon bei mir, aber wir sind auf der Suche nach einer größeren Wohnung und wir können uns auch gemeinsam Kinder vorstellen", erklärte Eva mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Tatsächlich scheint der Baby-Wunsch des Reality-Stars schon ziemlich konkret zu sein: "Und das nicht in so einer fernen Zukunft", fügte sie außerdem hinzu.

Mit dem Fitness-Influencer könnte es für die Beauty aktuell auch einfach nicht besser laufen. "Es ist alles genauso, wie ich es mir eigentlich immer gewünscht habe", schwärmte die 27-Jährige. Deswegen denkt sie auch schon ans Heiraten, doch auf den Antrag von Chris wartet sie noch.

Instagram / evanthiabenetatou Chris Stenz und Eva Benetatou

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit Freund Chris, Oktoberfest 2019

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, TV-Darstellerin

