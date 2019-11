Sie hat ihr Herz wieder verschenkt! Lil Kim (45) sorgte in den letzten Jahren weniger mit ihrer Musik, sondern mehr mit ihrem Aussehen für Schlagzeilen. Nach unzähligen Beauty-OPs erkennt man sie mittlerweile kaum wieder. Die Motivation für diese krasse optische Verwandlung führt sie selbst auf ihr geringes Selbstwertgefühl zurück. Sie fühle sich unsicher, da viele Männer sie nicht als hübsch genug empfanden. Diese Bedenken sollten sich nun aber in Luft ausgelöst haben, denn Lil Kim hat wohl endlich ihren Traumprinzen gefunden!

Die 45-Jährige postete vor wenigen Tagen eine Instagram-Story, in der sie und ihr neuer Freund, der US-Rapper The Great, auf dem Bett miteinander kuscheln. "Das hier ist mein Baby", erzählte sie ganz stolz in die Kamera und küsste den 45-Jährigen. Nachdem sie ihm ein für die Zuschauer unverständlichen Satz ins Ohr flüsterte, erwiderte der Geschäftsmann lachend: "Oh, das ist das erste Mal, dass du mir das sagst, Baby" und strich ihr zärtlich durch ihre lockigen Mähne. Was die Mutter einer fünfjährigen Tochter ihrem Rapper-Freund da genau verraten hat, wird nicht aufgeklärt – die beiden gingen allerdings sehr vertraut und liebevoll miteinander um.

Und nicht nur die Künstlerin hat die Beziehung offiziell gemacht, auch der Rapper selbst hat auf seiner Instagram-Seite eine süße Liebesbotschaft hinterlassen: "Diese wunderschöne Seele hier und ich sind uns so ähnlich, es ist schon gruselig", kommentierte er sein erstes Pärchen-Bild mit der 45-Jährigen.

Instagram / lilkimthequeenbee Lil Kim, November 2019

Instagram / lilkimthequeenbee Lil Kim, Oktober 2019

Instagram / thegreat_leader Lil Kim und The Great, November 2019

