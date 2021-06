Top oder totaler Mode-Flop? In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Los Angeles zum 21. Mal die BET Awards verliehen. Neben viel Glanz und Glamour gab es an diesem Abend aber auch den ein oder anderen Fashion-Fail. Gehört das Outfit der Rapperin Lil' Kim (46) etwa dazu? Die "Lady Marmalade"-Interpretin tauchte bei dem Event in einem ziemlich extravaganten Look auf und zog alle Blicke auf sich!

Damit war sie definitiv ein Hingucker! Die 46-Jährige hatte beim Gang über den roten Teppich der BET Awards für einen knappen schwarzen Einteiler und eine Frack-ähnliche Jacke entschieden. Dazu kombinierte sie extravagante Stilettos. Doch der eigentliche Blickfang war wohl Lil' Kims Kette. Beinahe wie ein kleiner Tannenbaum geschmückt, stolzierte die Musikerin über den Red Carpet.

Doch nicht nur auf dem Teppich polarisierte die US-Amerikanerin mit ihrem Style, auch auf der Bühne hielt sie sich nicht zurück. In einem komplett weißen Outfit – bestehend aus Boots, Rock, Wickel-Oberteil und Mantel – rockte sie ihre Performance bei der Awardshow. Wie hat euch Lil' Kims Look gefallen? Stimmt in der Umfrage ab.

Getty Images Lil' Kim, Rapperin

Getty Images Lil' Kim im Juni 2021 bei den BET Awards

Getty Images Lil' Kim bei den BET Awards 2021

