Er lässt nicht locker! Nachdem Tristan Thompson (28) seine damalige Freundin Khloe Kardashian (35) mehrfach betrogen hatte, war es im Frühjahr endgültig aus bei dem Elternpaar. Seitdem ist die einzige Schnittstelle der beiden ihre gemeinsame Tochter True (1). Trotz des klaren Schlussstrichs lässt der Profi-Basketballer keine Möglichkeit unversucht, seine Ex wieder zurückzugewinnen. Er probierte sein Glück sogar mit einem XXL-Diamanten. Da aber selbst das nicht funktionierte, kam der Verschmähte jetzt mit einer ganz anderen Überraschung um die Ecke – und die schien Khloe tatsächlich zu beeindrucken!

Die Keeping up with the Kardashians-Beauty feierte den Launch ihres Parfüms "Pink Diamond". Passend zu diesem Anlass schickte ihr der Sportler riesige Buchstaben-Luftballons, die zusammen den Namen ihres neuen Dufts bildeten. Und mit diesem Geschenk schien Tristan offensichtlich den Nerv seiner Ex-Freundin getroffen zu haben: "Ich habe diese Luftballons von meinem Baby True und Tristan bekommen. Ich weiß die Liebe und die Idee wirklich zu schätzen", kreischte sie in ihrer Instagram-Story.

Sie war sogar so begeistert, dass sie Tristan daraufhin für seine Vaterrolle lobte: "Ich bin echt stolz darauf, wie wir die gemeinsame Erziehung gestalten!" Eine Quelle berichtete Hollywood Life, dass Tristan auch nicht vor habe, mit seinen Komplimenten und Geschenken für Khloe alsbald aufzuhören. "Er hat ja nichts mehr zu verlieren", so der Insider.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashians Wohnzimmer, November 2019

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Splash News; Instagram / khloekardashian Collage: Tristan Thompson, Khloe Kardashian und Tochter True

