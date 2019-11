Melissa (24) und 20 Männer, die nur um sie buhlen? Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin ist noch immer auf der Suche nach der wahren Liebe. Nachdem es auf der Liebes-Insel mit ihrem On-Off-Schwarm Danilo Cristilli am Ende nicht geklappt hat, verließ sie freiwillig die Villa. Nach der Kuppel-Show bandelte die Beauty mit ihrem Verehrer Pietro Lombardi (27) an, aber auch das sollte nicht sein. Kann sich Melissa nun vorstellen, ihr Glück als nächste Bachelorette zu suchen?

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram beantwortete die junge Baden-Württembergerin Nachrichten ihrer Follower. Ihre Fans möchten die 23-Jährige gerne im TV sehen – wie sie als Bachelorette die Männerherzen höherschlagen lässt. Melissa allein mit 20 Hotties, die nur um sie werben und ihr Herz erobern wollen? "Diese Frage kommt ziemlich oft und es wird sich von vielen gewünscht... überhaupt nicht vorstellbar", schmetterte sie diesen Vorschlag ab.

Kürzlich postete sie, dass ihr ihre Mama dazu rät, die Männerwelt vorerst ruhen zu lassen und sich Zeit für sich selbst und ihre aktuellen Projekte zu nehmen. Ob Melissa in Zukunft an weiteren TV-Formaten teilnehmen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Was sagt ihr zu dem Bachelorette-Vorschlag ihrer Fans? Wird sich die Brünette irgendwann umentscheiden?

Instagram / melissa_loveisland "Love Island"-Girl Melissa

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Instagram / melissa_loveisland Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

