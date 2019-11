Keanu Reeves (55) und Alexandra Grant treffen sich schon seit Jahren! Am vergangenen Wochenende erschien der Schauspieler Hand in Hand mit seiner Geschäftspartnerin auf dem roten Teppich eines Events. In der 46-Jährigen hat der Hollywoodstar offenbar sein Glück gefunden, denn die beiden wirkten total verliebt. Doch die Turteltauben daten sich schon viel länger als angenommen: Seit über zwei Jahren sollen sie bereits miteinander ausgehen!

Eine Quelle bestätigte gegenüber Us Weekly, dass sich der "John Wick"-Darsteller und seine enge Vertraute schon seit Längerem verabreden: "Sie daten sich seit Jahren." Scheinbar taten sie das alles andere als heimlich. "Es war kein Geheimnis. Sie treffen sich seit dem Sommer 2017", erklärte der Insider weiter.

Die Fans waren von der neuen Frau an Keanus Seite absolut begeistert. Kein Wunder – denn die letzte öffentliche Beziehung des heute 55-Jährigen zu Jennifer Syme hatte 2001 ein tragisches Ende genommen: Die Schauspielerin war bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves

Anzeige

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de