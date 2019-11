Keanu Reeves (55) ist endlich wieder verliebt! Dem Schauspieler wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche Affären mit Film-Kolleginnen nachgesagt. Sämtliche Gerüchte zerschoss der "John Wick"-Star am Wochenende, an dem er sich erstmals Hand in Hand mit seiner neuen Partnerin auf dem roten Teppich gezeigt hat: Keanu datet seine langjährige, enge Vertraute Alexandra Grant! Und mit der Künstlerin soll der 55-Jährige jetzt endlich angekommen sein.

Bislang hat Keanu sich noch nicht öffentlich zu seiner frischen Liebe geäußert. Doch in Gegenwart seiner Freunde scheint der Bartträger kaum aus dem Schwärmen herauszukommen. Ein Bekannter verriet dem Magazin People: "Er ist extrem glücklich und dankbar, Alex in seinem Leben zu haben." Wie der Insider weiter offenbarte, sollen die Verliebten bereits seit Anfang des Jahres ein Paar sein. Bislang wollten sie ihre Verbindung aber im Privaten genießen.

Bereits seit einigen Jahren gehen Alex und Keanu als Freunde durchs Leben. Gemeinsame Projekte, wie die Publikationen "Shadows" oder "Ode to Happiness", ließen die beiden anscheinend einander näherkommen. Wer von ihnen den ersten Schritt in Richtung Liebesbeziehung unternommen hat, ist bisher nicht bekannt.

CraSH/imageSPACE / MEGA Alexandra Grant und Keanu Reeves in Los Angeles

Anzeige

CraSH/imageSPACE / MEGA Keanu Reeves, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de