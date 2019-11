Traurige Nachrichten von Fernsehmoderatorin Anne Will (53)! Die erfolgreiche Talkmasterin und ihre Langzeitpartnerin Miriam Meckel sind nicht länger ein Paar. 2007 hatten die beiden ihre Liebe öffentlich gemacht – rund neun Jahre später folgte die Hochzeit in Düsseldorf im August 2016. Nun weitere drei Jahre später ist ihre Partnerschaft gescheitert. Das bestätigten Anne Will und Miriam Meckel in einem gemeinsamen Statement.

Der deutschen Presseagentur liegt eine Erklärung der beiden Eheleute vor, die bestätigt, dass ihre Partnerschaft nicht länger besteht: "Wir haben uns getrennt. Weiteres werden wir hierzu nicht erklären und bitten, unsere Privatsphäre zu achten." Das kurze Statement soll laut dpa von beiden Parteien unterschrieben worden sein.

Seit Jahren galten Will und Meckel als prominentes lesbisches Paar. Ihr Beziehungsouting 2007 hatte damals für große Aufmerksamkeit gesorgt, da es bis dahin wenig in der breiten Öffentlichkeit bekannte homosexuelle Frauen gegeben hatte. Bei der Parade des Christopher Street Days in Berlin kurze Zeit darauf wurden der Moderatorin und der Publizistin sogar ein Slogan gewidmet: "Anne Will – ich auch!"

Getty Images Anne Will, Moderatorin

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Anne Will mit Gattin Miriam Meckel in Berlin, Oktober 2018

Getty Images Anne Will mit ihrer Ehefrau Miriam Meckel (l.) in Köln 2008

