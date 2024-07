Überraschung: Anne Will ist angeblich ganz frisch verliebt!

Anne Will (58) soll wohl gerade ziemlich verschossen sein! Wie Bild berichtet, wurde die Moderatorin gemeinsam mit einer Dame gesichtet – und die beiden wirkten dabei wohl ziemlich vertraut. Verliebt seien die beiden Turteltauben durch eine laue Sommernacht geschlendert. Die neue Frau an der Seite der Talkshow-Legende soll keine Unbekannte sein: Es handle sich dabei nach Informationen des Newsportals um Podcasterin Su Holder.

Im April dieses Jahres war Anne zu Gast im Podcast ihrer vermeintlichen Flamme. Hörern der Folge sei schon damals die erstaunlich gute Chemie zwischen den beiden aufgefallen. Ob die Talkkönigin und die Podcasterin schon damals zusammen auf Wolke sieben schwebten oder erst da der Funke übergesprungen ist, ist ungewiss. Bisher haben sich weder Anne noch Su zu den aufflammenden Liebesgerüchten geäußert.

Zuletzt hatte Anne weniger schöne Nachrichten zu verkünden. Nachdem sie nach 16 Jahren ihr Talkshow-Aus verkündet hatte, fasste sie den Mut, öffentlich über ein dunkles Kapitel in ihrem Leben zu sprechen. Vor dieser schweren Entscheidung habe die Moderatorin ziemlich düstere Zeiten durchlebt, wie sie im Podcast "Sucht und Süchtig" verriet: "Ich war in einer Krise, bei der ich merkte, ich bin einfach beständig traurig und unglücklich." Dieses Gefühl sollte in ihr jedoch nicht siegen, weshalb sie sich schlussendlich für eine Therapie entschieden hatte.

Getty Images Anne Will, Moderatorin

