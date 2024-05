Talkshow nach 16 Jahren verlassen: Bereut Anne Will das Aus?

Jahrelang leitete Anne Will (58) im Ersten ihre gleichnamige Politiktalkshow und versorgte die Zuschauer mit spannenden und teils hitzigen Debatten. Nach 16 Jahren zog sie dann den Schlussstrich und verabschiedete sich von dem TV-Format. Zu Gast in Kurt Krömers (49) Podcast "Feelings" spricht die Kölnerin nun offen über die Zeit nach dem Talkshow-Aus und verrät, wie es für sie war, diese schwerwiegende Entscheidung in ihrer Karriere zu treffen. "Darüber habe ich echt lange nachgedacht. Ich würde sagen, sogar Jahre. Und dann noch mal konkret ein halbes Jahr, bevor ich entschieden habe, so richtig spießig, mit Pro- und Kontra-Liste", gibt sie in dem Gespräch mit Kurt zu. Doch Anne bereut die Entscheidung keineswegs: "Ich war nicht sicher, wie es sich anfühlen würde, aber es fühlt sich super an."

Mit einem lachenden und weinenden Auge hatte sie den Job vor einigen Monaten an den Nagel gehängt, wie sie in dem Gespräch andeutet: "Ich fand, dass ich unter super Bedingungen gearbeitet habe. Ich mochte das Team und ich wollte nichts kaputtmachen, was ich dann später furchtbar bereue. Hauptsächlich habe ich jedoch gedacht, ich möchte auch einfach noch mal was anderes machen." Und genau das macht Anne jetzt auch. "Ich bin jetzt Podcasterin", verkündet die 58-Jährige stolz und fügt hinzu: "Jetzt arbeite ich drei Tage die Woche, also weniger als vorher, bin aber noch inhaltlich gefordert. Alles neu und davon habe ich geträumt."

Seit 2007 hatte Anne durch den Polittalk am Sonntagabend geführt. Nach insgesamt elf Staffeln fand dann am 4. Dezember 2023 die allerletzte Sendung mit der Moderatorin statt. Nachdem sich die Gäste des letzten Polittalks verabschiedet hatten, wendete sich die Kölnerin mit rührenden Worten an das Publikum: "Ich möchte mich bei Ihnen auch bedanken. [...] Wir haben in den mehr als 16 Jahren dann doch etliche Stunden miteinander verbracht. [...] Und auch wenn es etwas pathetisch klingen mag: Es war mir auch eine echte Ehre."

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Will, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Will, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Annes Neustart als Podcasterin? Spannend, ich freue mich auf ihre neuen Inhalte! Na ja, ich finde es nicht so interessant. Sie hätte bei der Talkshow bleiben sollen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de