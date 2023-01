Anne Will will nicht mehr: Sie hört mit ihrer Talkshow auf!

Traurige Nachrichten für Fans von Anne Will (56)! Die Moderatorin hat 16 Jahre lang die namensgleiche Talkshow "Anne Will" in der ARD moderiert. Die Sendung der Brünetten gilt als eine der meistgesehenen politischen Diskussionssendungen im deutschsprachigen Fernsehen und erfreute sich immer großer Beliebtheit. Allein im vergangenen Jahr hatten über 3,6 Millionen Zuschauer das Format gesehen. Doch jetzt steht fest: Anne Will macht Schluss mit ihrer Sendung!

Das teilte der NDR am Freitag mit. Er verkündete: "Eine erneute Vertragsverlängerung für die bisherige Sendung schließt Anne Will zugunsten neuer Projekte aus, über die sie sich auch mit dem NDR bereits im Gespräch befindet." Man bemühe sich derzeit darum, einen geeigneten Nachfolger für die 56-Jährige zu finden.

Auch Anne selbst äußerte sich im Interview mit dem Sender wie folgt: "Auch im zurückliegenden Jahr waren wir wieder die mit Abstand meistgesehene politische Diskussionssendung im deutschsprachigen Fernsehen. Das ist ein guter Zeitpunkt, um zu sagen: Ich will mich gemeinsam mit meinem tollen Team voll auf die noch verbleibenden Sendungen konzentrieren, den Vertrag also mit unvermindertem Engagement und großer Freude erfüllen." Verlängern möchte sie ihren Vertrag aber dennoch nicht.

