Deutete Vivien Michalla die Trennung von Sidney Wolf schon vorher via Social Media an? Die ehemaligen Love Island-Kandidaten hatten sich dieses Jahr in der Kuppelshow kennengelernt und waren sich sehr schnell nähergekommen. Zusammen gewannen sie sogar vor fünf Wochen das Finale der Sendung – doch nun gehen sie überraschend getrennte Wege! Hat Vivien vergangene Woche im Netz bereits darauf angespielt?

Die Blondine postete auf Instagram ein Foto, auf dem sie sehr nachdenklich schaut. Dazu schrieb sie: "Du kannst es nicht jedem recht machen! Du bemühst dich Tag für Tag und gibst immer dein Bestes, aber es gibt immer einen, der was zu nörgeln hat." Ob sie damit ihren Ex-Freund meinte?

Offenbar zog aber Sidney den Schlussstrich: "Die Zeit bei 'Love Island' war wunderschön, jedoch waren wir danach einer extremen Situation ausgesetzt, die diese Gefühle auf eine harte Probe gestellt hat. Bei mir haben sich die Gefühle im alltäglichen Leben leider immer mehr verflüchtigt, weshalb ich diese Entscheidung getroffen habe...", erklärte er im Interview mit Promiflash.

RTL II/Magdalena Possert Vivien Michalla und Sidney Wolf im "Love Island"-Finale 2019

Instagram / sidneywolf23/ Sidney Wolf und Vivien Michalla

Instagram / sidneywolf23 Sidney Wolf, "Love Island"-Gewinner 2019

