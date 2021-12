Sie wagen den nächsten Schritt! Sidney Wolf (34) gewann zusammen mit Vivien Michalla (28) 2019 Love Island. Nachdem die TV-Romanze jedoch recht schnell auseinandergegangen war, fand das Male-Model im vergangenen Jahr in Maja Jojic seine große Liebe. Wie sicher die beiden sich dabei waren, bewiesen sie, als sie kurz darauf zusammenzogen. Wie glücklich die beiden miteinander sind, zeigen Sidney und Maja immer wieder mit süßen Pärchenpics – und jetzt mit einem Ring: Das Paar hat sich nämlich verlobt!

Auf Instagram teilte Sidney jetzt eine Nahaufnahme, die Majas Hand in seiner zeigt. Am Ringfinger seiner Liebsten prangt ein wunderschöner, diamantenbesetzter Ring. "Oh, ja!", freute sich der Beau unter dem Beitrag, garniert mit einem Ring-Emoji. In seiner Story ist zu sehen, wie die frischgebackenen Verlobten einen traumhaften Abend in einem Luxushotel im Schwarzwald verbringen.

Sidneys Fans freuten sich wahnsinnige über die tollen Liebesnews. "Gratuliere! Von Herzen alles Gute und bis in die Ewigkeit", schrieb ein begeisterter User unter den Post. Viele weitere pflichteten ihm bei und fluteten die Kommentarspalte mit Herz-Emojis.

Instagram / sidneywolf23 Sidney Wolf und Maja Jojic

Instagram / maja_jojic Sidney Wolf und Maja Jojic, 2021

Instagram / sidneywolf23 Maja Jojic und Sidney Wolf, 2021

