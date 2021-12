Sidney Wolf (34) und Maja Jojic trauen sich! Der einstige Love Island Sieger machte vor wenigen Tagen seine Verlobung mit seiner Freundin öffentlich. Zuvor war der Reality-TV-Star mit seiner Kuppelshowkollegin Vivien Michalla (28) liiert – ihre Beziehung endete jedoch bereits nach zwei Monaten. Im vergangenen Jahr fand er mit Maja dann die Frau fürs Leben. Jetzt verriet Sidney gegenüber Promiflash, wann die Hochzeit der beiden stattfinden wird.

Im Gespräch mit Promiflash erklärte der 34-Jährige nun: "Die Hochzeit muss nicht in einem Jahr sein und auch nicht in zwei. Dann, wenn wir der Meinung sind, jetzt können wir planen, machen wir das auch." Immerhin sei das vergangene Jahr bereits aufregend genug gewesen. Das Paar wolle nun warten, bis sich die Coronalage etwas beruhigt – erst dann werden sie anfangen, sich Gedanken über ihre Hochzeitsfeier zu machen. Die beiden scheinen sich bei ihrer Hochzeit also etwas mehr Zeit lassen zu wollen als mit anderen Schritten in ihrer Beziehung. Die Turteltauben zogen immerhin bereits nach wenigen Monaten in eine gemeinsame Wohnung.

Obwohl es so klingt, als würde es mit der Trauung noch eine Weile dauern, haben Sidney und Maja anscheinend schon genaue Vorstellungen, wie ihr großer Tag aussehen soll. Das Male-Model beschrieb seine Vision: "Drei Tage lang in der Sonne, nicht zu viele Gäste, freie Trauung. Ein Tag, der für jeden in Erinnerung bleiben wird." Am liebsten wolle er dazu nach Italien reisen. Was die Organisation der gewünschten drei Tage langen Feier betrifft, mache er sich keinerlei Sorgen. "Maja hat früher Hochzeiten organisiert und geplant", merkte er an.

Instagram / sidneywolf23 Maja Jojic und Reality-TV-Bekanntheit Sidney Wolf

Instagram / maja_jojic Sidney Wolf und Maja Jojic, Influencer

