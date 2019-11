Zwischen Sidney Wolf und Vivien Michalla ist alles aus und vorbei! Die beiden hatten sich in der diesjährigen Staffel von Love Island kennengelernt und gingen sogar als Siegerpärchen aus der Show. Nur fünf Wochen nach dem großen Finale gaben sie vor wenigen Tagen ihre Trennung bekannt. Die empathische Reaktion der Fans war offenbar vor allem für Sidney überwältigend – deshalb hat er ihnen nun sogar einen Post gewidmet!

Auf Instagram veröffentlichte der Blondschopf ein nachdenkliches Foto und schrieb dazu: "Dankbar! Ich muss einfach mal kurz danke sagen an euch alle. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass ihr mich in jeder Hinsicht unterstützt. Ich möchte niemandem etwas vormachen, aber das reale Leben ist nun mal anders." Der TV-Star stehe vollkommen hinter seiner Entscheidung und betonte: "Liebe muss nicht perfekt sein, aber sie muss echt sein!"

Vivien hat bisher noch nicht konkret Stellung zu dem Liebes-Aus genommen. In einer Instagram-Story kündigte sie jedoch an, das nachholen zu wollen: "Ich möchte mich zu Sidney und mir noch nicht äußern, werde ich aber wahrscheinlich die Tage machen. Also keine Panik, von mir gibt es da auch mal eine kleine Story zu."

Magdalena Possert Sidney und Vivien, "Love Island"-Couple nach Tag 17

Instagram / sidneywolf23 Sidney Wolf, Ex-"Love Island"-Kandidat

Instagram / vivixkit Vivien Michalla, 2019

