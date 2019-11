Bei diesem Event ließ sie es richtig krachen! Carrie Underwood (36) ist seit Jahren ein gefragter Country-Star in den USA. Die preisgekrönte Sängerin moderierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an der Seite von Dolly Parton (73) und Reba McEntire (64) die 53. Country Music Association Awards – und das zum zwölften Mal. Zu diesem besonderen Anlass ließ es sich die Musikerin nicht nehmen, besonders aus der Menge hervorzustechen: Ganze zwölf Outfits soll Carrie an dem Abend getragen haben!

Wie People berichtet, hatte die 36-Jährige offenbar teilweise nicht einmal zwei Minuten Zeit für einen Outfitwechsel – und dieser Aufwand konnte sich sehen lassen. Die Frau von Mike Fisher (39) überraschte mit ihren Outfits, die in vielen Farben des Regenbogens leuchteten. So verzauberte die "Before He Cheats"-Interpretin unter anderem in einem gold-orangefarbenen Mini-Kleid, einem stylishen Hosenanzug oder einem ziemlichen heißen Spitzen-Jumpsuit. Carrie zeigte sich dabei teilweise nur wenige Minuten in einem Outfit auf der Bühne, sodass die Fotografen von mancher Robe nicht einmal ein Bild machen konnten.

Bei ihrer großen Show-Moderation wurde Carrie von ihrem Mann Mike unterstützt. Erst kürzlich hatte das Paar seinen Jahrestag gefeiert – und zu diesem widmete Carrie ihrem Gatten besonders liebevolle Worte: "Vor elf Jahren traf ich die Liebe meines Lebens: Geduldig, nett, der beste Vater und natürlich gut aussehend! Jemand, der mich und all meine Fehler akzeptiert, in vielerlei Hinsicht ähnlich ist wie ich – in manchen Fällen aber auch das Gegenteil."

Getty Images Carrie Underwood bei den 53. CMA Awards 2019

Getty Images Reba McEntire, Carrie Underwood und Dolly Parton bei den CMA Awards 2019

Getty Images Carrie Underwood, Country-Star

Getty Images Carrie Underwood und Dolly Parton

Getty Images Carrie Underwood bei den CMA Awards im November 2019

Getty Images Reba McEntire, Carrie Underwood und Dolly Parton

Getty Images Reba McEntire und Carrie Underwood bei den CMA Awards, November 2019

Getty Images Reba McEntire, Carrie Underwood und Dolly Parton



